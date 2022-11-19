«Лебединое озеро» со звездами покажут на сцене «Астана Опера»

19 Ноября 2022, 19:00

19 Ноября 2022, 19:00

«Лебединое озеро» со звездами покажут на сцене «Астана Опера»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из шедевров классического балета – «Лебединое озеро» – будет представлен на сцене «Астана Опера» 23 и 24 ноября в рамках фестиваля «Жібек жолы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль включили в фестивальную программу не только потому, что это символ академического балетного искусства ХХ века, но в этом году балету П.И. Чайковского исполнилось 145 лет.

Этот воздушный, эмоциональный балет идет на сцене столичного театра в постановке художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера», народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. Мировая знаменитость сохранила классический танцевальный рисунок (хореография Льва Иванова и Мариуса Петипа), но внесла некоторые изменения, отчего история зазвучала более интересно.

В разные дни главные партии исполнят Одетта-Одиллия – ведущая солистка Баварского государственного балета Мэдисон Янг, ведущая солистка «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева. Зигфрид – ведущий солист Баварского государственного балета Цзиньхао Чжан, ведущий солист «Астана Опера» заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев. Ротбарт – Диас Курмангазы, Арман Уразов, Шут – Бейбарыс Акарыс, Улан Бейсенбаев и другие.

Безусловно, оба состава исполнителей способны не просто мастерски исполнять сложные балетные элементы, сливающиеся в безукоризненный танец, но и передать эмоциональную составляющую сюжета.

Звездная пара из Баварского государственного балета - Мэдисон Янг и Цзиньхао Чжан - представит свою интерпретацию образов: жизнерадостного, полного надежд Зигфрида, которого ничуть не пугают жизненные трудности, и прекрасную Одетту – жертву злого рока, но не упавшую духом, и не утратившую веру в волшебную силу любви.

«Принц Зигфрид, конечно, особенная роль в классическом репертуаре. Я дебютировал в этой партии во время повторного открытия нашего театра после пандемии в Мюнхене, поэтому я чувствовал себя триумфально, вернувшись на сцену с труппой в таком культовом масштабном балете, как этот. В нашей мюнхенской версии постановка сфокусирована на психологической стороне главного героя Зигфрида. Я очень рад исполнить версию, которая идет в Казахстане, где я смогу по-новому рассказать эту классическую историю. «Лебединое озеро» — эмоциональный спектакль, особенно последний акт, после предательства. Конечно, это очень техничный балет, но сюжет и партитура уносят меня, как артиста, куда-то в иное пространство», - отметил Цзиньхао Чжан.

Обладатель множества наград подчеркнул, что знает о Казахстане.

«По происхождению я китаец, вырос в Даляне и учился в университете Тунцзи в Шанхае. Я очень рад танцевать в «Астана Опера», который, как я знаю, является крупнейшим театром в Центральной Азии. Увидеть новые места в мире, одновременно выполняя свою работу, — одна из моих любимых сторон профессии. У меня уже какое-то время не было возможности побывать в этой части мира, так что спасибо, что пригласили, я с нетерпением жду спектакля», - заключил Цзиньхао Чжан.

Балетная труппа выступит в сопровождении симфонического оркестра «Астана Опера», за дирижерским пультом – знаменитый маэстро из Италии – Джузеппе Акуавива.