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    Лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы

    27 Марта 2023, 15:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лебеди после зимовки прилетели в Ботанический сад Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Лебеди перезимовали и вернулись в Ботанический сад. С ранней весны и до поздней осени пруд с лебедями становится местом притяжения всех гостей ботанического сада», - говорится на официальной странице Ботанического сада в сети Instagram.

    В администрации Ботанического сада напомнили жителям о том, что кормить лебедей и рыб не следует, так как за уход, кормление рыб и лебедей отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов. Просчитан строгий рацион с суточной нормой. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве.

    «Нездоровая пища вроде хлеба, печенья, чипсов может привести к избыточному весу, брожению, расстройству желудка и другим проблемам со здоровьем у лебедей и рыб. Давайте бережнее относиться не только к растениям, но и к нашим питомцам», - отметили в Ботаническом саду.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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