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    01:56, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Лебеди прилетели в столичный Ботанический сад

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пользователи соцсетей поделились фотографиями, на которых изображены лебеди. Как сообщает автор, птицы прилетели в столичный Ботанический сад, передает МИА «Казинформ».

    Фото лебедей появились в Telegram -канале «Астана - Что? Где? Когда?».

    «В Ботанический сад Астаны прилетели лебеди», - говорится в публикации.

    Ранее сообщалось, что впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень в главном Ботаническом саду Алматы. А в Туркестанской области снова зацвела яблоня.


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