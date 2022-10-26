Лебеди прилетели в столичный Ботанический сад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пользователи соцсетей поделились фотографиями, на которых изображены лебеди. Как сообщает автор, птицы прилетели в столичный Ботанический сад, передает МИА «Казинформ».

Фото лебедей появились в Telegram -канале «Астана - Что? Где? Когда?».

«В Ботанический сад Астаны прилетели лебеди», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что впервые за историю наблюдений осенью зацвела сирень в главном Ботаническом саду Алматы. А в Туркестанской области снова зацвела яблоня.