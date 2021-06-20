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    11:03, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Лебеди не смогли лететь и остались на месторождении в Мангистау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трое лебедей из стаи не сумели продолжить полет и приземлились в вахтовом поселке месторождения «Комсомольское». Двое из них умерли, одного выхаживают местные рабочие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Трое лебедей во время перелета оказались возле месторождения Комсомольское 19 июня.

    По словам одного из работников месторождения, Дмитрия Казанцева, обращение в ответственные структуры не помогло - двое лебедей умерло.

    «Стая над месторождением кружилась, они в степи сели, после взлетели, а трое не смогли. Стая покружилась вокруг и улетела. Супруга пыталась связаться с кем-то из ответственных за животных - никто не отвечал. Мы кормили их, чем могли, давали капусту, морковку. Поили водой. Но, судя по всему, двое из трех лебедей были совсем без сил», - поделился Дмитрий.




    Теги:
    Регионы Казахстана Экология Видео Мангистауская область
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