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Лебедей спасли из замерзающего озера в СКО

8 Ноября 2021 19:11
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Лебедей спасли из замерзающего озера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателям пришлось провести целую операцию, чтобы перевезти лебедя из замерзающего озера в ботанический сад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, к спасателям обратились волонтеры. Они рассказали, что на озере Соленом вблизи Петропавловска замерзает пара лебедей. Волонтеры своими силами спасли двоих, другая пара не далась им в руки.

Лед на озере еще не прочный, понадобились специальные средства. Оперативно-спасательный отряд добирался до лебедей, находившихся почти в центре озера, на расстоянии около 150 метров от берега, на специальной спасательной доске. Главный спасатель Данияр Бадалов говорит, что пришлось погоняться за птицами.

«Лебеди не понимали, зачем их хотят поймать. Один, чуть посильнее, собрав остаток сил, убежал в камыши. Второй был слабее и большого сопротивления не оказал. Его-то я и привез на берег, закрепив для верности ремнем на доске», - сказал Д. Бадалов.

Птицу передали руководителю отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олегу Беспалову. Затем лебедя перевезли в ботанический сад. Там его осмотрели. Птица здорова, но ослабла. Ее выпустили в теплый канал, где она сможет переждать зиму.

Второго лебедя обещали разыскать волонтеры. Спасатели готовы помочь, если возникнет такая необходимость.




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#Северо-Казахстанская область   #Природа  
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Автор:

Олеся Жуковень

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