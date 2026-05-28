KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Лебедей привезли на озеро в одном из микрорайонов Костаная

    На озере «Тарелочка» в микрорайоне Аэропорт появились два лебедя. Птиц привезли из специализированного питомника, они являются ручными и имеют специальные кольца на лапах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лебедей привезли на озеро в одном из микрорайонов Костаная
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Для лебедей на территории озера уже установили специальный домик. В зимний период птиц планируют содержать на базе подрядной организации, которая отвечает за обслуживание парковой зоны. Там для них подготовлены необходимые условия.

    Лебедей привезли на озеро в одном из микрорайонов Костаная
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    Кормлением лебедей также занимается подрядная организация. В рацион птиц входят овощи — капуста и морковь.

    Лебедей привезли на озеро в одном из микрорайонов Костаная
    Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

    В акимате призвали жителей не кормить птиц хлебом, поскольку это может навредить их здоровью.

    Ранее в водоемы Жанакорганского района Кызылординской области с приходом весны вновь прилетели лебеди.

    Регионы Казахстана Озеро Костанайская область Экология Костанай
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор