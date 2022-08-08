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Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО
8 Августа 2022 15:18

Лебедь приплыл за помощью к людям в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области спасли лебедя, в рот которому попал рыбацкий крючок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Произошло это на озере в Мамлютском районе. Трогательное видео спасения птицы, которая пострадала от халатности рыбаков, разместили в местных пабликах.

На кадрах мужчины долго и максимально аккуратно вынимают из клюва птицы крючок. Леска или нитки от сети замотались вокруг туловища и лап лебедя. Мужчина за кадром отметил, что после извлечения крючка птица стала нормально дышать. По завершению спасательной операции лебедя выпустили обратно в озеро с надеждой, что он выживет.

Пользовали соцсетей оставили под видео сотни комментариев со словами благодарности в адрес неравнодушных людей и с просьбой к администраторам пабликов размещать больше доброго контента.



Кадр из видео





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