Лаззат Рамазанова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Ляззат Рамазанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба Эмилио Певидо Пупо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Встреча была инициирована Кубинской стороной с целью укрепления сотрудничества с Федерацией кубинских женщин (FMC). Установление и поддержание связей с женскими организациями во всем мире является неотъемлемой частью повестки FMC, которая будет способствовать казахстанско-кубинским взаимодействиям в рамках международных организаций, обязательствам двух сторон в рамках ООН, выполнению принятых обязательств в рамках Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

В ходе переговоров был отмечен высокий уровень развития казахстанско-кубинских отношений, обсужден широкий круг вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный интерес Нур-Султана и Гаваны к сотрудничеству по социально значимым вопросам на международной арене. В частности, была подчеркнута актуальность сотрудничества по расширению прав и возможностей женщин.







