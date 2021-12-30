Лаззат Рамазанова рассказала об итогах работы Национальной комиссии по делам женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О ключевых достижениях Национальной комиссии по делам женщины и семейно-демографической политике при Президенте РК рассказала на своей странице в Facebook председатель Лаззат Рамазанова. Об этом передает МИА «Казинформ».

Она отметила, что одним из главных результатов можно считать разработку нового законопроекта об укреплении института семьи в Казахстане.

«Проведены консультации со всеми министерствами. Состоялись встречи и обсуждения во всех регионах. Мы выслушали мнения местных исполнительных органов, экспертов, юристов, гражданских активистов. В итоге написан документ, в который вошли нормы по профилактике бытового насилия, поддержке семей. Уже в январе Мажилис примет его в работу», - отметила Лаззат Рамазанова.

Она также добавила, что во всех регионах Казахстана будут открыты Центры поддержки семьи. Национальной комиссией подготовлены проекты Положений для их работы, а также регламенты межведомственного взаимодействия государственных органов. При этом глава Нацкомиссии отметила, что деятельность акиматов теперь будет оцениваться по новому показателю – «количество зарегистрированных случаев бытового насилия в отношении женщин». Соответствующий индикатор впервые включен в KPI местных исполнительных органов.

«Мы продолжаем на деле воплощать и совершенствовать Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года. Главой государства уже поручено создать 30%-ую квоту для женщин и молодежи при распределении депутатских мандатов, а также узаконить удаленный формат работы для одиноких родителей», - написала в Facеbook Лаззат Рамазанова.

В этом году заработали первые Центры развития женского предпринимательства – совместный проект Нацкомисии, НПП «Атамекен» и Министерства национальной экономики. Женщины из городов и сел будут получать целенаправленную, комплексную помощь для открытия своего дела: от консультации до поиска и продвижения конкретной бизнес-модели.

«Также подготовлена нормативная база для запуска нового проекта «Одно село – один продукт». Он поможет поддержать кооперацию сельских жителей для создания уникальной продукции, с учетом специфики регионов», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии также отметила, что впервые на постсоветском пространстве в Казахстане удалось отменить Список работ, на которых ограничивается применение женского труда, что является безусловным показателем приверженности страны передовым международным принципам соблюдения прав и возможностей прекрасной половины. Также в текущем году принято соответствующее постановление Правительства по реализации ряда резолюций Совета Безопасности ООН по равноправному участию женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, обеспечении мира и безопасности.

«Мы объединили все реализованные за последние годы проекты в сфере семейной и гендерной политики в единую «электронную библиотеку». Она станет предпосылкой к инициативе Национальной комиссии по запуску Региональной виртуальной платформы знаний для Центральной Азии, для обмена передовым опытом между странами. В ближайшее время «библиотека» будет размещена в открытом доступе и во многом облегчит работу госорганов и общественников: каждый сможет увидеть цели и результаты тех или иных проектов по поддержке семьи и женщин», - уверена Лаззат Рамазанова.

Не менее значимым результатом в Нацкомисии считают присоединение Казахстана сразу к двум Коалициям - «Борьба с гендерным насилием» и «Экономическая справедливость и права женщин». Они были запущены в рамках форума «Поколение равенства» в Париже, с участием Главы государства.

«Важно понимать, что участие в подобных коалициях требует обязательных мер исполнения на государственном уровне. По сути это очередной шаг на пути к усилению роли женщин и их прав в обществе», - отметила Лаззат Рамазанова.