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    19:45, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лаззат Рамазанова прокомментировала предоставление Казахстаном транзитного коридора для афганских женщин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова прокомментировала предоставление Казахстаном транзитного коридора для афганских женщин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Как сообщает Министерство иностранных дел РК, сегодня через Казахстан транзитом в третьи страны осуществлен перелет афганских женщин-парламентариев, женщин-судей и членов их семей. Транзит осуществлен по решению Главы государства и при содействии Правительства РК. Безопасность афганских женщин – один из ключевых вопросов безопасности Центрально-Азиатского региона. Выступая на третьем Евразийском женском Форуме в Санкт-Петербурге, делегация нашей страны призвала женщин-лидеров всех государств обратить внимание на положение женщин в Афганистане. В своем выступлении я отмечала, что международное сообщество не должно оставлять их в этот переломный момент один на один с текущими трудностями! Предоставленная возможность афганским женщинам покинуть места напряженности и боевых действий – реальное воплощение заявленных Казахстаном инициатив! Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК намерена и впредь продвигать вопросы укрепления мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», - написала в Facebook Лаззат Рамазанова.

    Напомним, сегодня пресс-служба МИД РК сообщила о том, что Казахстан предоставил транзитный коридор для афганских женщин – судей и парламентариев - и членов их семей. Транзит осуществлён в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт города Алматы для дальнейшего пролёта в третьи страны.


    Теги:
    Международная деятельность Афганистан Внешняя политика Казахстана
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