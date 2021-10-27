Лаззат Рамазанова прокомментировала предоставление Казахстаном транзитного коридора для афганских женщин
«Как сообщает Министерство иностранных дел РК, сегодня через Казахстан транзитом в третьи страны осуществлен перелет афганских женщин-парламентариев, женщин-судей и членов их семей. Транзит осуществлен по решению Главы государства и при содействии Правительства РК. Безопасность афганских женщин – один из ключевых вопросов безопасности Центрально-Азиатского региона. Выступая на третьем Евразийском женском Форуме в Санкт-Петербурге, делегация нашей страны призвала женщин-лидеров всех государств обратить внимание на положение женщин в Афганистане. В своем выступлении я отмечала, что международное сообщество не должно оставлять их в этот переломный момент один на один с текущими трудностями! Предоставленная возможность афганским женщинам покинуть места напряженности и боевых действий – реальное воплощение заявленных Казахстаном инициатив! Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК намерена и впредь продвигать вопросы укрепления мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе», - написала в Facebook Лаззат Рамазанова.
Напомним, сегодня пресс-служба МИД РК сообщила о том, что Казахстан предоставил транзитный коридор для афганских женщин – судей и парламентариев - и членов их семей. Транзит осуществлён в сотрудничестве с международными неправительственными организациями через аэропорт города Алматы для дальнейшего пролёта в третьи страны.