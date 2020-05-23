Лаззат Рамазанова приняла участие в виртуальном диалоге «ООН - Женщины»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана Лаззат Рамазанова приняла участие в виртуальном диалоге «ООН - Женщины» с руководителями национальных структур по вопросам женщин и гендерному равенству из стран Восточного Партнерства и Центрально-Азиатского региона, передает МИА «Казинформ».

В работе диалога, прошедшего 22 мая, участвовали Уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, помощник Генерального секретаря и заместитель директора-исполнителя Структуры «ООН-женщины» Оса Регнер, региональный директор Структуры «ООН-женщины» в странах Европы и Центральной Азии и главы страновых офисов Структуры «ООН-женщины» Алия Ел-Ясир, руководители национальных структур по вопросам женщин и гендерному равенству Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и др.

Целью виртуального диалога стало обсуждение трудностей и приоритетов для гендерно связанных мер краткосрочного и долгосрочного реагирования на COVID-19.

Лаззат Рамазанова акцентировала внимание на главный месседж Президента РК: «Государство никого не оставит в беде в это непростое время». По поручению Главы государства создана государственная комиссия и утвержден План мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Казахстаном предпринимаются все необходимые меры поддержки. На борьбу с коронавирусом и реализацию антикризисных мер выделено 6 триллионов тенге, или 13 млрд. долларов. 5 млн. казахстанцев, среди них и задействованные в противоэпидемических мероприятиях медики и потерявшие доход граждане, получили от государства денежную и продовольственную помощь.

Лаззат Рамазанова отметила, что женщины находятся на передовой борьбе с пандемией. Это, прежде всего, медицинские и социальные работники и учителя, которые самоотверженно трудятся в непростых условиях. Доля женщин в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты населения в Казахстане составляет более 73% (2019 г.).

«Казахстан поддерживает инициативу «ООН-Женщины» о необходимости выработки Дорожной карты по обеспечению гендерного равенства для улучшения ситуации, вызванной пандемией COVID-19», – подчеркнула председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Лаззат Рамазанова.

По итогам виртуального диалога между участниками достигнуто общее понимание в отношении действий, необходимых для дальнейшего продвижения и выполнения обязательств для расширения прав и возможностей женщин в рамках ответных мер на распространение пандемии.

Фото: atameken.kz