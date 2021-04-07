Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Лаззат Рамазанова обратилась к участникам форума женщин-лидеров стран ШОС

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Апреля 2021, 16:35
Лаззат Рамазанова обратилась к участникам форума женщин-лидеров стран ШОС

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал форум женщин-лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. В этом году он проходит под лозунгом «Повышение роли женщин в обеспечении Устойчивого развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК.

Онлайн-участие в форуме от Казахстана приняла председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

«Государства - члены международной организации ШОС, охватывающей по численности почти половину населения планеты, сегодня сталкиваются с региональными и глобальными вызовами. Общие проблемы в обеспечении здоровья нации в условиях пандемии, безопасности, климатических изменений включают также и вопросы гендерного равенства. Могу с уверенностью сказать, что в Казахстане вопросы расширения прав и возможностей женщин, благополучия казахстанских семей сегодня находят новые механизмы и инструменты решения на правительственном уровне», - заявила Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии рассказала об опыте Казахстана по участию женщин в выборах, о планах по увеличению числа женщин-управленцев в квазигосударственном секторе и открытию Центров поддержки для женщин-предпринимателей в регионах. Сообщила о целях по созданию Регионального Центра знаний гендерного равенства в Казахстане, который будет способствовать поэтапному преодолению кризисных ситуаций и продвижению повестки дня в области устойчивого развития.

«Сегодня мы сталкиваемся с общими проблемами на пути улучшения качества жизни женщин, поэтому необходимо объединение усилий, своего рода Дорожная карта совместных действий. Планируемое подписание Меморандума о сотрудничестве в области гендерного равенства между уполномоченными органами государств-членов ШОС будет способствовать укреплению интеграции», - отметила спикер.

Лаззат Рамазанова подчеркнула, что для фактического обеспечения равенства между мужчинами и женщинами предстоит сделать еще очень много.

«Достижение паритета зависит от повсеместного продвижения принципов равенства. Важно понимать, что женщины могут быть лидерами и движущей силой позитивных изменений, привносить полезные навыки и новаторские идеи в любых сферах деятельности», - обратилась к участникам Лаззат Рамазанова.

Она выразила уверенность, что Форум и подписание Меморандума будут способствовать достижению цели обеспечения устойчивого развития в регионе на основе равноправного интеграционного партнёрства и улучшения жизни людей в странах-участницах ШОС.


ШОС   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами