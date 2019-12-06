Лазерные пешеходные переходы могут появиться в Павлодаре

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - ДП Павлодарской области принимается ряд комплексных мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Полицейскими проводятся обследования улиц, дорог, по результатам которых и вносятся новшества, изменения, также перенимается опыт других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Так, внедрено светофорное регулирование на пересечениях улиц Торговая - Космонавтов, Гагарина - Ворушина, Ворушина - Циолковского в городе Павлодар; на пересечении улиц Камзина - Желтоксан в городе Аксу; установлены пешеходно-вызывные устройства на 19-й автодороге в районе Павлодарского алюминиевого завода.

По предложению Департамента полиции изменена организация дорожного движения по улице Айманова в городе Павлодар, где организовано двухстороннее движение, что позволило «разгрузить» улицы Баян Батыра, Мира, кольцо «Химгородки», увеличило пропускную способность указанных улиц.

Также предложено внедрение двустороннего движения по улице Димитрова (участок от улицы Павлова до улицы Камзина). Изменение организации движения на указанном участке положительно скажется на пропускной способности улиц Малайсары Батыра, Чкалова, будет способствовать уменьшению времени в пути для жителей «2-го Павлодара». В настоящее время предложение находится на рассмотрении местных исполнительных органов.

С акиматом Павлодара прорабатывается вопрос о внедрении новых технологий в обеспечении безопасности дорожного движения (лазерные пешеходные переходы).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на указанную тему установлено 40 билбордов, перетягов, баннеров; на LED-экранах, расположенных в разных частях областного центра, транслируются видеоролики о соблюдении правил безопасного поведения на дорогах, по радио озвучиваются аудиоролики.