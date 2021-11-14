Лазерная операция при варикозном расширении вен впервые прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В акмолинской многопрофильной областной больнице (МОБ) на базе ангиохирургического отделения впервые прошел мастер-класс по проведению эндовенозной лазерной коагуляции (абляция) при варикозном расширении вен нижних конечностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Провести показательную операцию для местных врачей на трех пациентах прибыл доктор MBA, сосудистый хирург, интервенционный рентгенхирург, руководитель интервенционной рентгенхирургии ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султана Азат Чиналиев.

Отметим, что подобные операции еще ни разу не проводились в Акмолинской области.

«На сегодняшний день существует «золотой стандарт» лечения варикозной болезни – это лазерная абляция вен. Основная цель моего визита – обмен опытом с местными докторами. Хотелось бы поделиться с ними данной методикой, чтобы они могли помочь местному населению. Преимущество методики в том, что она проводится через один маленький прокол под местной анестезией. После операции пациент не нуждается в долгих реабилитациях», - поделился Азат Чиналиев.

По словам доктора, ранее подобные операции были доступны лишь в больших городах - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте.

«Мы впервые проводим у себя такую операцию и в последующем будем развивать эту технологию. Первоначально мастер-класс будет проведен на привезенном оборудовании, но МОБ планирует приобрести подобный аппарат самостоятельно, чтобы использовать его уже на своих пациентах. Это лазерный аппарат, который стоит около 20-25 млн тенге», - поделился заместитель директора МОБ Дмитрий Чайков.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков высказался в поддержку проведения подобных мастер-классов. Главный врач региона считает внедрение инновационных и эффективных методов лечения в Акмолинской области основным приоритетом своей работы.

«Этот вид щадящего оперативного вмешательства позволяет обойтись без разрезов. Общее восстановление пациента также протекает быстрее. Преимуществами данного вида лечения является малая травматичность и короткие сроки пребывания пациентов в стационаре, быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений, послеоперационных рубцов, которые наблюдаются при полостных операциях с разрезом», - отметил Н. Сыздыков.

Как добавили медики, подобные операции для пациентов будут проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.