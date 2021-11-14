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Лазерная операция при варикозном расширении вен впервые прошла в Акмолинской области

14 Ноября 2021 09:47
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Лазерная операция при варикозном расширении вен впервые прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В акмолинской многопрофильной областной больнице (МОБ) на базе ангиохирургического отделения впервые прошел мастер-класс по проведению эндовенозной лазерной коагуляции (абляция) при варикозном расширении вен нижних конечностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Провести показательную операцию для местных врачей на трех пациентах прибыл доктор MBA, сосудистый хирург, интервенционный рентгенхирург, руководитель интервенционной рентгенхирургии ТОО «Национальный научный онкологический центр» города Нур-Султана Азат Чиналиев.

Отметим, что подобные операции еще ни разу не проводились в Акмолинской области.

«На сегодняшний день существует «золотой стандарт» лечения варикозной болезни – это лазерная абляция вен. Основная цель моего визита – обмен опытом с местными докторами. Хотелось бы поделиться с ними данной методикой, чтобы они могли помочь местному населению. Преимущество методики в том, что она проводится через один маленький прокол под местной анестезией. После операции пациент не нуждается в долгих реабилитациях», - поделился Азат Чиналиев.

По словам доктора, ранее подобные операции были доступны лишь в больших городах - Нур-Султане, Алматы, Шымкенте.

«Мы впервые проводим у себя такую операцию и в последующем будем развивать эту технологию. Первоначально мастер-класс будет проведен на привезенном оборудовании, но МОБ планирует приобрести подобный аппарат самостоятельно, чтобы использовать его уже на своих пациентах. Это лазерный аппарат, который стоит около 20-25 млн тенге», - поделился заместитель директора МОБ Дмитрий Чайков.

Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков высказался в поддержку проведения подобных мастер-классов. Главный врач региона считает внедрение инновационных и эффективных методов лечения в Акмолинской области основным приоритетом своей работы.

«Этот вид щадящего оперативного вмешательства позволяет обойтись без разрезов. Общее восстановление пациента также протекает быстрее. Преимуществами данного вида лечения является малая травматичность и короткие сроки пребывания пациентов в стационаре, быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений, послеоперационных рубцов, которые наблюдаются при полостных операциях с разрезом», - отметил Н. Сыздыков.

Как добавили медики, подобные операции для пациентов будут проводиться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.


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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Медстрахование  
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Автор:

Оксана Матасова

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