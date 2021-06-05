Лайфхак: как пройти реабилитацию бесплатно по медстраховке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в дневных и круглосуточных стационарах прошли реабилитационное лечение более 437 тысяч пациентов. На амбулаторном уровне оказано почти 1,5 млн услуг реабилитации, со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, благодаря систем е ОСМС в этом году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз – до 55,8 млрд тенге. За 4 месяца Фондом оплачены услуги реабилитации на сумму более 14 млрд тенге.

Важность медицинской реабилитации трудно переоценить. После перенесенных травм и тяжелых болезней человеку необходимо вернуться к привычному ритму и образу жизни, восстановить утраченные способности. Порой люди пренебрегают этими этапами лечения, ошибочно полагая, что это дорого и недоступно. В Фонде социального медицинского страхования рассказали, кому показана медицинская реабилитация и как ее пройти бесплатно в системе ОСМС.

Кому положена медицинская реабилитация?

Получить медицинскую реабилитацию пациент может в нескольких случаях:

- при лечении основного или хронического заболевания;

- после острых состояний;

- после хирургических вмешательств;

- после травм;

- при состояниях, которые ограничивают его жизнедеятельность.

Когда медицинская реабилитация оказывается бесплатно?

Пройти восстановительные мероприятия можно на безвозмездной основе:

- в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) – при лечении основного заболевания, а также больным туберкулезом;

- в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – согласно перечню заболеваний по международной классификации болезней и проблем (https://mkb-10.com/).

Куда обращаться, чтобы пройти реабилитацию впервые?

1. Как и для получения любого вида медицинской помощи, для прохождения услуг реабилитации необходимо обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту прикрепления.

2. Лечащий врач направит на консультацию к врачу-реабилитологу или мультидисциплинарной группе специалистов.

3. Они изучат состояние обратившегося, учитывая течение заболевания, оценят необходимость и эффективность планируемой реабилитации, сформируют первичный реабилитационный диагноз, определят план восстановления, длительность курса и т. д. Все это проводится на основе критериев международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).

4. Назначение курса реабилитации при ее потенциальной эффективности для прохождения в амбулаторных, стационарных и стационарозамещающих условиях, на дому и в санаторно-курортных организациях. При этом в плановом порядке пациент оформляется в стационар через портал «Бюро госпитализации».

Противопоказаниями для медицинской реабилитации являются:

- обильные кровотечения;

- фебрильная или субфебрильная температура;

- острые инфекционные заболевания;

- острый остеомиелит;

- тромбоз глубоких вен;

- сердечная недостаточность;

- эпилепсия в приступный период;

- наличие в анамнезе злокачественных новообразований, туберкулеза, сахарного диабета, тиреотоксикоза, функциональной недостаточности печени, поджелудочной железы III степени, психических заболеваний с десоциализацией личности, с расстройством эмоций и поведения, гнойных и заразных болезней кожи, анемии 2-3 степени, дистрофии 3 степени.

Наличие одного или нескольких признаков из перечисленных являются причинами для отказа в реабилитации.

Реабилитация пациента может быть прекращена по его собственной инициативе или по рекомендации врача, например, если состояние больного ухудшилось, или у него развилось осложнение основного или сопутствующего заболевания.

Медицинская реабилитация включает в себя три этапа:

Первый предусмотрен для пациентов, которые находятся в остром и подостром периодах заболевания, для тех, кто перенес оперативные хирургические вмешательства, получил травмы. Он проводится в структурных подразделениях стационаров.

Если пациент не нуждается в госпитализации, после оказания медицинской помощи и завершения лечения основного заболевания его направляют на второй или третий этап реабилитации.

Второй этап реабилитации проходит в специализированных отделениях или на базе республиканских организаций здравоохранения, специализированных реабилитационных центров, многопрофильных стационаров. Проводить его рекомендуется в течение девяти месяцев с начала заболевания. Длительность курса и его кратность зависит от нозологии, степени тяжести состояния пациента и других факторов.

Медицинская реабилитация третьего этапа проводится в амбулаторно-поликлинических организациях, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах, санаторно-курортных организациях, стационарах на дому, а также дистанционно. Кратность и длительность курса, при сохранении положительной динамики, также определяются индивидуально.

Можно ли пройти реабилитацию после коронавируса?

Казахстанцы, переболевшие коронавирусной инфекцией и пневмонией средней степени тяжести, тяжелой и крайне тяжелой, могут пройти реабилитацию за счет средств Фонда социального медицинского страхования. Причем, вне зависимости от того, лечились ли граждане дома или в больнице. Направление на медицинскую реабилитацию выдают по заключению мультидисциплинарной команды больницы или поликлиники с участием реабилитолога.

Основными критериями оценки показаний являются: функции дыхания (уровень сатурации, изменения по данным КТ/рентгенографии), способность к повседневной жизни (индекс Бартела).

Кто оказывает услуги реабилитации?

Фонд социального медицинского страхования активно работает над повышением доступности реабилитации для населения. Если в 2019 году эту услугу оказали 64 медицинских организаций, то в 2020 году уже 559.

А в 2021 году поставщиками медицинской реабилитации по стране являются 613 организаций, в том числе поликлиники, больницы, частные медицинские центры, реабилитационные и спортивно-реабилитационные комплексы, реабилитационно-санаторные комплексы, медико-социальные учреждения, общественные фонды, лечебно-оздоровительные комплексы. При этом услуги медицинской реабилитации оказывают 16 санаториев, сосредоточенных в 10 регионах. Больше всего поставщиков-санаториев в Карагандинской (4), Жамбылской (3) и Алматинской (2) областях.

Перечень поставщиков Фонда по тем или иным услугам можно посмотреть на официальном сайте Фонда fms.kz в разделе «Для пациента» - «Выбрать клинику».

Финансирование медицинской реабилитации в ОСМС

В 2021 году финансирование реабилитации в сравнении с 2019 годом увеличено в 9 раз – до 55,8 млрд тенге.

По итогам 4 месяцев 2021 года Фондом пролечено больных на сумму 14,1 млрд тенге. При этом оказано около 1,5 млн услугмедицинской реабилитациив амбулаторных условиях, более 250,5 тыс. услуг – в круглосуточных стационарах и в стационарозамещающих условиях – более 186,9 тыс. услуг.

В разрезе регионов больше всего услуг медицинской реабилитации оказано в ВКО, городах Алматы, Нур-Султан, Актюбинской и Жамбылской областях.

Если вы столкнулись со случаями неправомерного, на ваш взгляд, отказа в услугах реабилитации, то предоставить данные для выяснения ситуации необходимо в Фонд через контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 или через сайт fms.kz.