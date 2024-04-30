Лавров заверил главу МИД Таджикистана во временном характере проверок граждан

Глава российского МИДа Сергей Лавров позвонил по телефону главе МИД Таджикистана Сироджиддину Мухриддину. В ходе беседы он дал «дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма». Вчера, 29 апреля, Таджикистан заявил послу РФ протест из-за нарушения прав таджикских граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Коммерсантъ.

Сергей Лавров заверил, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити Холле» и не направлены против конкретной нации или религии. Министр отметил, что эти проверки носят временный характер.

- Стороны были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики,— говорится в пресс-релизе МИД России.

На прошлой неделе СМИ сообщили что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли примерно 180 автомобилей с таджикскими номерами. Пересечь границу гражданам Таджикистана разрешали только после досмотра телефона и допроса.

После этой информации МИД Таджикистана 27 апреля рекомендовал гражданам отказаться от поездок в РФ. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на сухопутных участках границы проводятся «проверочные мероприятия» в связи с повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокусе».

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу, после чего подожгли концертный комплекс. В результате погибли 145 человек, пострадали более 500. По делу арестованы 12 человек.