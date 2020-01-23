Лавины продолжают сходить в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Еще четыре самопроизвольных схода лавин зафиксировали специалисты «Казселезащиты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«22 января, вечером автодорога «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» была закрыта для движения автотранспорта из-за плохой видимости, обильного снегопада и метели. Ночью, на 100-101 км данной автодороги самопроизвольно сошли четыре лавины. Сотрудники «Облшыгысжол», которые чистили дорогу, сразу же сообщили об этом наблюдателям «Казселезащиты». Выехав на место, ими был зафиксирован самопроизвольный сход лавин, объемом более 10500 куб.м. Лавины перекрыли автодорогу. К 12 часам 23 января дорога полностью прочищена, но остается закрытой для движения автотранспорта из-за плохих погодных условий», - говорится в сообщении.

На данном участке автодороги, с ноября были проведены три профилактических спуска, но буквально за последнюю неделю здесь выпало большое количество осадков, да и ветер намел снежные «шапки» и, если бы не погодные условия – метель, плохая видимость – специалисты Казселезащиты профилактику продолжили.

«На 24 января, если позволит погода, запланирован профилактический спуск на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи». Еще раз напоминаем жителям области, до 26 января сохраняется лавинная опасность. Будьте осторожны и внимательны! Лавины сходят после сильного снегопада, ветра, в оттепель после мороза, перепада температур. В такие дни воздержитесь от похода в горы и соблюдайте правила безопасности в лавиноопасных очагах», - отметили в пресс-службе ДЧС.

Напомним, 22 января на 64-м километре автодороги «Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи» произошел самопроизвольный сход снежной лавины из-за повышения температуры, обильных осадков и ветра.