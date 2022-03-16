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Лавину объемом 44 тысячи кубометров спустили в горах Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
16 Марта 2022, 21:18
Лавину объемом 44 тысячи кубометров спустили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы провели профилактические спуски лавин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, в результате проведенных работ на самом опасном лавиносборе было сброшено 44 тысячи кубических метров снежной массы. Лавинная обстановка на данном участке теперь не представляет угрозы для проезжающего автотранспорта и горных туристов.

Перед началом проведения профилактического спуска были выставлены блок-посты с привлечением сотрудников департамента полиции, проведен инструктаж по соблюдению норм и требований по технике безопасности. Задействованы сотрудники АГЭТУ ГУ «Казселезащита», совместно со специализированной организацией «Normal work», с участием ДЧС г.Алматы, РГП «Казгидромет», АО «Института географии и водной безопасности», Республиканского оперативно-­спасательного отряда, Центра медицины катастроф МЧС РК.

В ходе проведения профилактических работ никто не пострадал.

Профилактические работы проводятся на системной основе, с начала года проведено 7 профилактических спусков, общим объемом 35 тыс. кубометров.

Вместе с тем, ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупредили, что в связи с осадками, неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 15-18 марта возможен сход снежных лавин.

Жителям и гостям города Алматы не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.


Алматы   Алматинская область   Казгидромет   Погода  
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