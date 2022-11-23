Лавиноопасный период начался в Восточном Казахстане

23 Ноября 2022, 05:21

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лавиноопасный период начался в Восточном Казахстане. Обычно он продолжается с ноября до апреля. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог из которых 15 км - дорог республиканского значения км, 78 км - дорог областного значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Самыми опасными являются направления Оскемен-Самар 95-102,132 -137км,Оскемен- Горная Ульбинка 30-37км,Оскемен-Северное-Серебрянск 58-65км.

Пять баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности: 2 - в городе Риддере, 3- Горной Ульбинке.

По обслуживаемым районам области разработаны 20 снегомерно-лавинных маршрутов, где в лавиносборах установлены 160 снегомерных реек, которые обслуживаются наблюдателями восточноказахстанского филиала «Казселезащита».

Мониторинг горных и предгорных территорий области осуществляется на основании локального соглашения с РГП «Казгидромет». Сбор, обработка и анализ ситуации, а также сведения об опасных природных явлениях и ЧС обрабатывается центральным диспетчерским пунктом в с последующей передачей данных на главный диспетчерский пункт города Алматы и УКС ДЧС ВКО.

«За летний период 2022 года в районе Алтай и Катон-Карагайском районе отремонтированы и восстановлены снегозадерживающие щиты в количестве 70 штук. Разработан и реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности населения и инфраструктуры области на лавиноопасный период 2022-2023 годов, на 20 лавиноопасных участках установлены информационные предупреждающие щиты: «Осторожно, лавиноопасный участок» в количестве 40 штук. На постоянной основе ведется информирование акиматов лавиноопасных районов, руководителей организаций и частных домовладельцев, чьи объекты и строения расположены в лавиноопасных зонах», - сообщил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

ДЧС ВКО предупреждает любителей отдыха в горах, что необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Во время выхода в горы зарегистрируйтесь, ознакомьтесь с прогнозом погоды, который ожидается на ближайшие двое суток, и конечно, имейте при себе все необходимое оборудование, снаряжение, теплую одежду, продовольствие, и все, что будет вам нужно в горах, если вас будет ожидать опасность, то нужно быть готовыми», - отметила и.о. начальника управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Дина Бексултанова.