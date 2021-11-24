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    14:26, 24 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Лавиноопасный период начался в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Восточно-Казахстанская область является одной из самых лавиноопасных в Республике Казахстан, здесь находится 497 лавиносборов, из них 336 угрожают объектам и жизни людей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Особо опасными являются 20 очагов вдоль автодорог: «Усть-Каменогорск - Самарское», «Усть-Каменогорск - Зыряновск», «Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное», «Катон-Карагай – Согорное – Барлык (Печи)», «Катон-Карагай - Рахмановские ключи», на горе «Зубовская», района Алтай.

    В зимний период прошлого года в области проведено 90 взрывных работ для очистки лавиноопасных участков, спущено 593 680 куб. метров снега. Данные профилактические работы позволяют предупредить самопроизвольный сход лавин.

    «В регионе с 15 ноября начался лавиноопасный период. На данный момент высота снежного покрова в горной местности составляет от 10 до 70 сантиметров. Самое большое количество снега скопилось из-за ветровых надувов на лавиноопасных склонах вдоль автодороги «Усть-Каменогорск-Самарское». Специалисты-наблюдатели филиала Казселезащиты ведут постоянный мониторинг за состоянием лавиносборов. По специальным снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Жителям не стоит игнорировать штормовые предупреждения от спасателей, и если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - отметил начальник управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Алексей Штыкель.

    «Не выходите в горы в снегопад и непогоду, после оттепели и при сильном ветре. Н аходясь в горах, следите за изменением погоды. В ыходя в горы, знайте в районе своего пути места возможного схода снежных лавин. При чрезвычайной ситуации обращайтесь за помощью по номеру 112», - напомнили в ДЧС ВКО.

    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Безопасность
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