+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лавиноопасные склоны очищают в ВКО

21 Февраля 2022 17:44
Поделиться:
Лавиноопасные склоны очищают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Специалисты Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащиты» провели профилактические спуски лавин на автодорогах «Алтай - Путинцево» и «Алтай - Богатырево». С четырех участков сброшено 1550 кубометров снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Новости по теме
Снег ожидается в северной половине Казахстана 22-24 февраля
Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО Около двух тысяч рабочих задействовано в снегоуборке в Нур-Султане Похолодание и прекращение осадков ожидается на большей части Казахстана

В ведомстве напомнили, что через неделю наступит календарная весна – самое лавиноопасное время. Но из-за перепадов температур, выпавших осадков и ветра уже сейчас создалась угроза схода лавин.

Специалисты обласного филиала «Казселезащиты», с целью недопущения самопроизвольных сходов, провели профспуски на автодорогах «Алтай - Путинцево» и «Алтай - Богатырево». Накопленный снег объемом 1550 куб. м был сброшен с четырех участков.

«Наши специалисты-наблюдатели ежедневно ведут мониторинг за состоянием лавиносборов. По снегомерным рейкам они определяют количество снега и необходимость его сброса. Скоро весна – самое лавиноопасное время, когда снег начинает таять и с легкостью под своей тяжестью сходить со склонов. Поэтому хотелось бы предупредить наших граждан: прислушиваться к штормовым предупреждениям и, если объявлено о лавинной опасности, воздержаться от походов в горы», - сказал руководитель филиала «Казселезащиты» Омар Дузгумбаев.

При чрезвычайных ситуациях звоните «112».


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Безопасность   #Регионы   #МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Снег ожидается в северной половине Казахстана 22-24 февраля
Об опасности схода лавин предупредили жителей ВКО
Около двух тысяч рабочих задействовано в снегоуборке в Нур-Султане
Похолодание и прекращение осадков ожидается на большей части Казахстана
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
2 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
3 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
5 Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
6 18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Читайте также
Дефицит пастбищных угодий: какие меры принимают в Костанайской области
Завершено служебное расследование после инцидента с неблагополучной семьей в Экибастузе
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
Блогеры посетили машиностроительные заводы в Костанае
18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив