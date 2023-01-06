Лавиноопасные очаги ликвидируют в ВКО

6 Января 2023, 18:59

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Принудительный спуск лавин произвели на участке «Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка – Северное», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Ранее ДЧС ВКО информировали о лавинной опасности в регионе из-за сильного ветра и снегопада.

«Работы по контролируемому спуску снежных масс со склонов проводят заблаговременно. Проводя превентивные мероприятия, мы стабилизируем обстановку и тем самым обеспечиваем безопасность для населения и проезжающего по участкам автодорог транспорта. Всего было спущено 40 тысяч 500 кубометров снега, с начала зимнего периода более 80 тысяч кубометров снега», - отметил руководитель ВК филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

Выявить опасные участки позволяет постоянный мониторинг, который проводят наблюдатели ВК филиала «Казселезащита». Он пояснил, что мониторинг включает в себя измерение высоты снежного покрова, регистрацию температуры и влажности воздуха и снега, определение плотности снежного покрова.

Всего по области 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог из которых 15 км – дорог республиканского значения км, 78 км – дорог областного значения. Самыми опасными являются направления Оскемен-Самар 95-102, 132-137км, Оскемен-Горная Ульбинка 30-37км, Оскемен-Северное-Серебрянск 58-65км. Пять баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности – две в городе Риддере, три – в Горной Ульбинке.

«В области сохраняется лавинная опасность. Не стоит рисковать и выезжать в это время в горную местность. Помните, громкий крик, шум, может спровоцировать сход лавин. Проезжая мимо лавиноопасного участка на автомобиле – не останавливайтесь. При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112», - прокомментировал заместитель начальника ЧС ДЧС ВКО, Арман Токанов.

Как действовать во время схода лавины:

- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

- при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Фото: gov.kz