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Лавиноопасность горных массивов проверили в Жетысуской области

17 Декабря 2022, 13:34
Лавиноопасность горных массивов проверили в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аэровизуальное обследование горного массива Жетысу-Алатау провели для осмотра состояния морено-ледниковых озер и лавиноопасных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области, на сегодняшний день высота снежного покрова в горной местности составляет от 70 до 150 см. Самопроизвольных сходов снежных лавин не обнаружено. Гидрологические условия стабильные, моренные озера находятся в зимнем режиме, в горных районах сохраняется лавиноопасность.

По области есть 61 лавиноопасный участок и 416 моренных озер.

В облете приняли участие заместитель акима Жетысуской области Жаканбаев А.А., начальник ДЧС области Избасаров Б.Ш.


Ранее сообщалось, что в ВКО объявлена лавинная опасность. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций специалисты Восточно-Казахстанского филиала ГУ «Казселезащита» произвели взрывные работы на автодороге «Усть-Каменогорск - Алтай», в результате которых сошло 6090 кубических метра снега.

Фото: t.me/qr_tjm


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