Лавина сошла в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Лавина частично перекрыла на двух участках трассу Согорное - Барлык в Като-Карагайском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В связи с повышением температуры и сильными порывами ветра, достигающими 20 м/с, в Катон-Карагайском районе на 11-м километре автодороги «Согорное - Барлык» самопроизвольно сошла лавина объемом 30 куб. м, а также на втором участке, на 14-м километре объемом 150 куб.м.

«Дорогу перекрыло частично. Задействована техника местных исполнительных органов, работает трактор МТЗ-80. На жизнеобеспечение района не повлияло, жертв и пострадавших нет», - сообщили в ДЧС.

Накануне специалисты «Казселезащиты» и ДЧС ВКО оповещали о лавинной опасности в регионе до 17 января 2022 года.

Специалисты предупреждают жителей о необходимости быть предельно внимательными при проезде лавиноопасных очагов, не останавливаться возле них на привал, а также не рекомендуют выезжать на отдых в горы.

Напомним, в области 497 лавиноопасных очага, 336 из которых угрожают постройкам, автодорогам и жизни людей.

Много лавиноопасных очагов вдоль автодорог «Усть-Каменогорск – Северное», «Усть-Каменогорск – Самарское», «Усть-Каменогорск – Алтай», «Согорное – Печи», «Берель – Рахмановские ключи» (Катон-Карагайский район), «Риддер – рудник Чекмарь» и других.







