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Лавина сошла на трассу Бишкек-Ош: движение ограничено

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Февраля 2023, 12:51
Лавина сошла на трассу Бишкек-Ош: движение ограничено

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - На 223-м километре автодороги Бишкек - Ош в Токтогульском районе Джалал-Абадской области сегодня в 09:30 по местному времени сошла снежная лавина, Об этом сообщили в МЧС страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Кабар».

Как отметили в МЧС, объем снежной массы уточняется.

«На данный момент расчищен участок на 231-м километре дороги Бишкек-Ош, на который накануне сошла лавина. Дорожники и спецтехника едут на 223-й километр», - говорится в сообщении.

Из-за схода лавин закрыты посты «Сосновка» в Чуйской области и «Арал» в Джалал-Абадской области. Временно ограничено движение для всех видов транспорта.

Фото: kabar.kg


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