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Лавина сошла на дорогу в ВКО

26 Ноября 2022, 15:52
Лавина сошла на дорогу в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Өскемен-Алтай» на 65 км закрытой трассы сошла лавина. Ведутся работы по очистке трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«26 ноября из-за обильных осадков и сильного ветра на автодороге «Өскемен-Алтай» на 65 км закрытой трассы самопроизвольно сошла снежная лавина, общим объемом 2300 куб.м. Жертв и пострадавших нет. Ведутся работы по очистке трассы. Задействовано две единицы техники дорожных служб», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Специалисты «Казселезащиты» и ДЧС ВКО предупреждают жителей о лавиной опасности в горных районах региона и просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и походов в горы.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане начался лавиноопасный период. Обычно он продолжается с ноября по апрель. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог, 15 км из которых являются дорогами республиканского значения, 78 км дорог - областного значения.


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