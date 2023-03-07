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Лавина сошла на автодорогу к озеру Иссык в Алматинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 17:35
Лавина сошла на автодорогу к озеру Иссык в Алматинской области Фото: instagram.com/kazselezashita

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сегодня утром в Енбекшиказахском районе Алматинской области на 13 км автодороги г. Есик - озеро Есик самопроизвольно сошла лавина с объемом 175 кубометров. Сошедшая масса снега перекрыла участок автодороги г. Есик - озеро Иссык (Есик), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казселезащиты.

Расчистка участка автодороги от снега для проезда оперативной техники проводилась вручную, аварийной бригадой филиала Казселезащиты. Жертв и пострадавших нет.

Самопроизвольный сход лавины произошел в связи с выпадением осадков в ночное время и оттепелью.

Казселезащита рекомендует не выходить на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, воздержаться от походов в горы в ближайшие дни.


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