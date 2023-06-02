Лауреаты Президентской литературной премии получат по 4 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году для господдержки молодых талантов и формирования нового поколения авторов впервые будет вручена специальная Президентская литературная премия. Об этом на встрече с молодыми литераторами заявил министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Лауреаты Президентской литературной премии будут определены в четырех номинациях. Это «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Детская литература». Победители в каждой из категорий получат по 4 млн тенге, звание «Лауреат специальной Президентской литературной премии», диплом и нагрудный знак.

Участвовать в конкурсе могут литераторы в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки принимаются с 1 до 30 июня в бумажном и электронном видах. Главное условие — предлагаемые работы должны быть новыми, не участвовавшими ранее в национальных и международных конкурсах.

«Подобные начинания необходимы не только для развития отечественной литературы, но и для увеличения объема контента на казахском языке, особенно в области детской литературы. Повышенное внимание уделяется театральному искусству. Наша цель — значительно увеличить число постановок отечественных авторов. Уверен, молодые драматурги сыграют в этом важную роль», — отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.