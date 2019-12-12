Лауреатов премии «Жомарт Жүрек» наградили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась торжественная церемония вручения премий лауреатам конкурса «Жомарт жүрек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меценатство, благотворительность – традиция нашего общества. Из истории мы знаем, что в предреволюционный период в казахской степи тысячи школ, медресе обучали детей за счет меценатской помощи. В понимании казахов материальное богатство было бессмысленным без богатства духовного. Сегодня премия «Жомарт Жүрек» чествует тех, кто следует этой традиции. Это очень важно», - сказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, выразив благодарность победителям премии.

На церемонии вручения премии награждены 50 представителей бизнес-структур, НПО, волонтеров и благотворителей за участие в развитии малой родины. Премия вручалась по 5 номинациям - «Жыл меценаты», «Жыл тұлғасы», «Туған өлке», «Ерен еріктілік», «Үздік ұйым».

Так, за реализацию крупных социальных проектов в малой родине, за оказание безвозмездной помощи малообеспеченным, многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, ветеранам войны, пенсионерам в номинации «Жыл меценаты» награжден Ерлан Табылдиев, учредитель ТОО «Gaz stroy montazh KZ» (Атырауская область). Директор крестьянского хозяйства «Зенченко и К» (Северо-Казахстанская область) Геннадий Зенченко также стал победителем в этой номинации. Кроме того, в данной номинации также были награждены предприниматели Бердикожа Боранбаев, Жандар Садыков, Мурат Сарсенбаев, Сырым Ертаев, Абай Муканов, Бакытжан Ержанов.

За активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях в номинации «Жыл тұлғасы» победителями стали паралимпийская чемпионка из Жамбылской области Зульфия Габидуллина; врач-анестезиолог, предприниматель, владелец социального кафе «Emodji» Азамат Базылов; директор крестьянского хозяйство из ВКО Саулеш Абылгожина; меценаты Владимир Бушкин, Хасымхан Аширбаев; руководитель социальной мастерской «Green Tal» Эмин Аскеров.

За реализацию социальных проектов, направленных на благоустройство населенных пунктов, реконструкцию и строительство парков, аллей, памятников, детских игровых площадок, оказание спонсорской помощи в сфере здравоохранения, культуры, образования и спорта в номинации «Туған өлке» одним из победителей стал президент УО «Алматы менеджмент университет», президент Гражданского Альянса Казахстана Асылбек Кожахметов. Предприниматели Нуржан Едилов из Мангыстауской области, Серикбол Омаров из ВКО, Виталий Камышанский из Акмолинской области также стали победителями в данной номинации.

За эффективную реализацию социально-значимых проектов, благотворительных проектов, внедрение новых эффективных форм благотворительной помощи и/или генеральное спонсорство общественно-значимых мероприятий победителями в номинации «Үздік ұйым» стали ТОО «Казфосфат»; крупнейший инвестиционно-строительный холдинг «BI Group»; ТОО «Заградовское»; Общественное объединение «Рух»; Общественное объединение «Жүректен жүрекке»; Общественное объединение «Демеу»; ТОО «Шуйское XXI»; крестьянское хозяйство «Nomad»; ТОО «Eurasia Building».

В номинации «Ерен еріктілік» за активное участие в волонтерской деятельности одним из обладателей премии стал Касымов Арман. Также победителями в данной номинации стал глава КХ «Сагымбай» Уабов Сагынбай (Павлодарская область). Кроме того в ходе мероприятия наградили активных волонтеров Болата Медетбаева, Айсулу Ерниязову, Людмилу Асташкину, Аслана Кубентаева.

По каждой номинации награждены 10 лауреатов премии «Жомарт жүрек». Премия «Жомарт Жүрек» - проект, организуемый Министерством информации и общественного развития РК в рамках программы «Рухани жаңғыру». Основной целью премии является популяризация идей благотворительной деятельности, меценатства и филантропии.

Отметим, что победители определены по итогам открытого голосования на сайте.