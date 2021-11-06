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Лауреатов премии «Жан шуақ» чествовали в Нур-Султане

6 Ноября 2021 22:51
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Лауреатов премии «Жан шуақ» чествовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественную церемонию вручения ежегодной международной общественной премии «Жан Шуақ» провели в столице. Мероприятие состоялось в Музее Первого Президента по инициативе РОО «Казахстанская конфедерация инвалидов» при поддержке партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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Премия «Жан Шуақ» учреждена в рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» и ежегодно присуждается людям с инвалидностью, принимающим активное участие в общественной деятельности, и гражданам, внесшим вклад в улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.

Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам людей с особыми потребностями, усилить и координировать действия по устранению социальных барьеров, способствовать социализации людей с особыми потребностями, открыть новые возможности для личностного развития людей с особыми потребностями и поддержать их стремление идти вперед и приносить пользу обществу.

Как отметил первый заместитель Председателя «Nur Otan» Бауыржан Байбек, поддержка людей с особыми потребностями всегда будет одним из приоритетов в работе партии. Сегодня в стране проживает свыше 700 тысяч граждан с особыми потребностями, в том числе 14% – это дети до 18 лет.

«По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева еще в 2014 году с целью систематизации работы в этом направлении мы запустили партийный проект «Кедергісіз келешек». Благодаря проекту было трудоустроено порядка 40 тысяч граждан с особыми потребностями, адаптировано более 24 тысяч соцобъектов, внесены изменения в законодательство, при поддержке фонда «Болашақ» открыто 43 кабинета инклюзивного образования. Огромная работа ведется Фондом Нурсултана Назарбаева. В рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым предвыборной программы партии будет продолжена работа по адаптации еще 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры, трудоустройству людей с особыми потребностями. В этом году уже открыто 10 центров по вопросам трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи», – сказал Бауыржан Байбек.

По словам президента Казахстанской конфедерации инвалидов Жанат Омарбековой, премия «Жан шуак» вручается с 2008 года. За эти годы ее были удостоены более 70 человек. В 2021 году были номинированы 58 человек из 17 регионов. Из них определены 7 номинантов.

В номинации «За силу духа и стремление к победе» премию получила альпинистка, мастер спорта международного класса Мария Ауэзова. В этом году она совершила восхождение на базовый лагерь Эвереста (5364 метра) и гору Кала-Патхар (5640 метров).

Обладателем премии «За вклад в позитивные изменения общественного сознания по отношению к людям с особыми потребностями» стал общественный деятель Нияз Сундиталиев.

В номинации «За вклад в информационное освещение проблем и жизнедеятельности людей с особыми потребностями» премию получил известный блогер Алмаз Ержан.

Награду «За достижения в развитии волонтерского движения» вручили общественному деятелю Гульназ Космурзиевой. В период пандемии она организовала сбор средств и оказала помощь более 2 тысячам нуждающихся.

В номинации «За вклад в развитие предпринимательской деятельности» премии удостоена мама ребенка с особыми потребностями Гульмира Пармышева, запустившая проект Кіshkentai по производству развивающих игрушек для особенных детей.

Обладателями премии «За выдающиеся достижения в области искусства и культуры» стали создатели и артисты народного театра клоунады «Мы Вас любим!». Труппа театра состоит из артистов с нарушением слуха.

«За выдающиеся достижения в области спорта» премию вручили спортсменке по пауэрлифтингу, серебряному призеру летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Раушан Койшибаевой.

Отметим, мероприятие проводилось с соблюдением всех саннорм и требований карантина.



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#Нур-Султан   #Нур Отан   #Общество  
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