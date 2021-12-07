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Лауреатов премии «Iскер» наградили в Нур-Султане

7 Декабря 2021 13:39
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Лауреатов премии «Iскер» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 15-й церемонии награждения премией «Алтын сапа» были вручены награды премии «Iскер» 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Премия «Iскер» присуждается компаниям из числа участников конкурса на соискание премии Президента Казахстана «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», добившихся успехов в своей деятельности, которые постоянно стремятся совершенствовать свой товар и улучшают его качество.

Так, во время мероприятия названы победители:

Субъект крупного предпринимательства:

- ТОО «КазФерроСталь» ( Алматы).

Субъекты среднего предпринимательства:

- ТОО «Aluminium of Kazakhstan» (Алматинская область).

- ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» (Костанайская область).

-ТОО «САПА СУ» (Акмолинская область).

- ТОО «DANMARD» (г. Нур-Султан).

- ТОО «Балмуздак» (Туркестанская область).

Субъекты малого предпринимательства:

- ТОО «Best Meat» (Алматинская область).

- ТОО «Sultan Palase Hotel» (Атырауская область).

- ТОО «Швейное производство «Елена» (Алматы).

- ТОО «ЭКОпром Павлодар» (Павлодарская область).

Лауреатами премии «Бизнес Кемелділік» – «Деловое совершенство» ТОО «Бөрте Милка» (Туркестанская область), ТОО «Уральская торгово- промышленная компания» (Западно-Казахстанская область). Поощрительную премию министерства торговли и интеграции из рук главы ведомства получил генеральный директор лаборатории ТОО «Agro Lab» (Северо-Казахстанская область). Гран-при завоевала председатель совета деловых женщин Шымкента Алма Архабаева. Еще один блок наград вручили номинантам национального конкурса Qazaqstan Project Management Awards -2021.

Напомним, Глава государства в режиме видеоконференцсвязи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и «Парыз». Касым-Жомарт Токаев объявил победителей конкурса и поздравил их с наградой.


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#Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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