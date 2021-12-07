Лауреатов премии «Iскер» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках 15-й церемонии награждения премией «Алтын сапа» были вручены награды премии «Iскер» 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премия «Iскер» присуждается компаниям из числа участников конкурса на соискание премии Президента Казахстана «Алтын сапа» и республиканского конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана», добившихся успехов в своей деятельности, которые постоянно стремятся совершенствовать свой товар и улучшают его качество.

Так, во время мероприятия названы победители:

Субъект крупного предпринимательства:

- ТОО «КазФерроСталь» ( Алматы).

Субъекты среднего предпринимательства:

- ТОО «Aluminium of Kazakhstan» (Алматинская область).

- ТОО «Научно-производственное объединение МедиДез» (Костанайская область).

-ТОО «САПА СУ» (Акмолинская область).

- ТОО «DANMARD» (г. Нур-Султан).

- ТОО «Балмуздак» (Туркестанская область).

Субъекты малого предпринимательства:

- ТОО «Best Meat» (Алматинская область).

- ТОО «Sultan Palase Hotel» (Атырауская область).

- ТОО «Швейное производство «Елена» (Алматы).

- ТОО «ЭКОпром Павлодар» (Павлодарская область).

Лауреатами премии «Бизнес Кемелділік» – «Деловое совершенство» ТОО «Бөрте Милка» (Туркестанская область), ТОО «Уральская торгово- промышленная компания» (Западно-Казахстанская область). Поощрительную премию министерства торговли и интеграции из рук главы ведомства получил генеральный директор лаборатории ТОО «Agro Lab» (Северо-Казахстанская область). Гран-при завоевала председатель совета деловых женщин Шымкента Алма Архабаева. Еще один блок наград вручили номинантам национального конкурса Qazaqstan Project Management Awards -2021.

Напомним, Глава государства в режиме видеоконференцсвязи выступил на торжественной церемонии награждения лауреатов премий Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» и «Парыз». Касым-Жомарт Токаев объявил победителей конкурса и поздравил их с наградой.