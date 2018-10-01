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Лауреатов Нобелевской премии мира назвали в Осло

5 Октября 2018 18:18 143
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Лауреатов Нобелевской премии мира назвали в Осло

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге из Демократической республики Конго и правозащитнице из Ирака, бывшей наложнице террористов из группировки ДАИШ Наде Мурад. Об этом объявил в пятницу Норвежский нобелевский комитет, передает ТАСС.

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Премия присуждается «за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов». «Они мужественно боролись с военными преступлениями и добивались справедливости для их жертв», - отмечается в заявлении комитета. 

Нобелевская премия мира впервые была присуждена в 1901 году. Она вручалась 98 раз, ее получил 131 лауреат. Бывали годы, когда победитель в этой номинации не объявлялся (последний раз - в 1972 году). Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и «отсутствие достойных кандидатов».


Лауреатов Нобелевской премии мира назвали в Осло
Фото: twitter.com/NobelPrize 
Размер денежной составляющей награды в 2018 году составит 9 млн крон ($1,02 млн). Лауреаты премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.

Церемония вручения премии состоится в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Торжество, на котором будут присутствовать члены правительства и норвежской королевской семьи, пройдет в столичной ратуше на берегу Осло-фьорда.

 

Глав. фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

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