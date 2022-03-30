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    22:53, 29 Март 2022 | GMT +6

    Лауреатов национальной премии «Наурыз-2022» наградили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице назвали имена обладателей национальной премии «Наурыз-2022». Церемония награждения лауреатов состоялась в стенах Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Национальная премия «Наурыз» вручается в столице во второй раз. Организаторы отмечают, что мероприятие будет проводиться ежегодно.

    Всего в проекте приняло участие 114 претендентов в 8 номинациях: «Лучший айтыскер», «Лучший кюйши», «Лучший певец», «Лучший жыршы», «Лучший ювелир», «Лучший мастер», «Лучший текстильный мастер» и «Лучший национальный мастер спорта».

    Среди номинантов - лучшие акыны и импровизаторы, исполнители традиционного песенного искусства, ювелиры, мастера прикладного искусства, продолжатели древнего кузнечного искусства, мастера национальных видов спорта. Виновники торжества выходили на сцену под аплодисменты зрителей. К поздравлениям публики также присоединился заместитель акима Нур-Султана Берик Джакенов.

    «Данный проект реализован совместно с акиматом города Нур-Султан и РТРК «Казахстан». Премией награждаются номинанты, внесшие большой вклад в развитие казахстанской культуры, тем самым прославляя наши национальные ценности. На сайте канала qazaqstan.tv был объявлен конкурс на национальную премию «Наурыз-2022». Зрители с 7 по 13 марта определяли победителей путем онлайн-голосования», - рассказал директор телеканала Qazaqstan Еркин Мухамеджанов.

    Главной задачей проекта является сохранение и развитие традиций народного искусства, а также выявление уникальных мастеров и ремесленников народных художественных промыслов.



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