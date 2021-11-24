Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Нур-Султане
Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежное вознаграждение.
В ходе молодежного форума премию обладателям этого года вручили спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.
Премия «Дарын» присуждается по 10 номинациям.
Лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын-2021» стали:
1. В номинации «Наука» - Есиркегенов Нургиса Аманкелдиұлы;
2. В номинации «Общественная деятельность» - Сансызбайұлы Балмейір, Бахретдинов Валихан Кабимуллаевич;
3. В номинации «Журналистика» - Кеншілік Ғалымжан Бауыржанұлы, Тұлжан Ақбөбек Нұрбаулықыз;
4. В номинации «Народное творчество» - Елеусіз Ардақ Тимурұлы, Олжабай Темірлан Мақсатұлы, Наурыз Ернат Нұрбергенұлы;
5. В номинации «Классическая музыка» - Әбілда Алтынбек Еркінбайұлы;
6. В номинации «Театр и кино» - Танабаева Ақмарал Нұрайқызы, Қанатқызы Риза;
7. В номинации «Спорт» - тяжелоатлет Сон Игорь Сергеевич, дзюдоист Сметов Елдос Бақтыбайұлы;
8. В номинации «Эстрада» - Байдүкенова Рұхия Еділқызы, Әлмадиев Әлібек Бекболатұлы;
9. В номинации «Литература» - Сәрсенхан Батырхан Бөріханұлы, Ахмер Біржан Ермекұлы;
10. В номинации «Дизайн и изобразительное искусство» - Бекболатов Атабек Әлібекұлы.