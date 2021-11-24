Лауреатов молодежной премии «Дарын» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках республиканского молодежного форума «Тәуелсіздік ұрпақтары» состоялось торжественное награждение лауреатов государственной молодежной премии «Дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лауреат государственной молодежной премии «Дарын», вручаются диплом, нагрудной знак и денежное вознаграждение.

В ходе молодежного форума премию обладателям этого года вручили спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Премия «Дарын» присуждается по 10 номинациям.

Лауреатами Государственной молодежной премии «Дарын-2021» стали:

1. В номинации «Наука» - Есиркегенов Нургиса Аманкелдиұлы;

2. В номинации «Общественная деятельность» - Сансызбайұлы Балмейір, Бахретдинов Валихан Кабимуллаевич;

3. В номинации «Журналистика» - Кеншілік Ғалымжан Бауыржанұлы, Тұлжан Ақбөбек Нұрбаулықыз;

4. В номинации «Народное творчество» - Елеусіз Ардақ Тимурұлы, Олжабай Темірлан Мақсатұлы, Наурыз Ернат Нұрбергенұлы;

5. В номинации «Классическая музыка» - Әбілда Алтынбек Еркінбайұлы;

6. В номинации «Театр и кино» - Танабаева Ақмарал Нұрайқызы, Қанатқызы Риза;

7. В номинации «Спорт» - тяжелоатлет Сон Игорь Сергеевич, дзюдоист Сметов Елдос Бақтыбайұлы;

8. В номинации «Эстрада» - Байдүкенова Рұхия Еділқызы, Әлмадиев Әлібек Бекболатұлы;

9. В номинации «Литература» - Сәрсенхан Батырхан Бөріханұлы, Ахмер Біржан Ермекұлы;

10. В номинации «Дизайн и изобразительное искусство» - Бекболатов Атабек Әлібекұлы.