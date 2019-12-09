Лауреатов молодежной госпремии «Дарын» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония чествования лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын» Правительства Республики Казахстан состоялась в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Лауреаты получили свои награды из рук заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Бердибека Сапарбаева, министра информации и общественного развития Даурена Абаева, министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова, депутата Мажилиса Парламента РК Нурлана Алимжанова, а также других видных общественных деятелей.









«Я хочу от имени Правительства поблагодарить всю талантливую молодежь за ту идею, энергию, которую вы вносите в развитие экономики, культуры, образования нашей страны. Поздравляю победителей премии «Дарын». Правительство поддерживает и будет поддерживать вас. Я желаю вам здоровья, успехов и благополучия», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, поздравляя победителей в номинации «Общественная деятельность»













Премия «Дарын» присуждается по 10 номинациям.

В номинации «Общественная деятельность» победителями стали генеральный секретарь Ассоциации этноспорта Республики Казахстан Нурсултан Ибрагимов; президент ОО «Республиканское студенческое движение «Альянс студентов Казахстана» Ілияс Түстікбаев.

В номинации «Журналистика» премия вручена автору ряда документальных телефильмов Мырзабеку Тусупову; призеру республиканских конкурсов среди журналистов Айбеку Таскалиеву.

В номинации «Наука» отмечены ученые физики-изобретатели Нурлан Канат и Ерасыл Ерланұлы.

В номинации «Театр и кино» лауреатами стали актер Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Аян Өтепберген, актриса Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Алтынгүл Серкебаева.

Победители в номинации «Спорт» - серебряный призер чемпионата четырех континентов, серебряный призер зимней Универсиады-2019 по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева; заслуженный мастер спорта Казахстана, двукратный серебряный призер чемпионата мира (2017, 2019), двукратный серебряный призёр чемпионата Азии (2017, 2019), капитан сборной Республики Казахстан по боксу Камшыбек Кункабаев.

В номинации «Классическая музыка» премия вручена многократным призерам различных музыкальных конкурсов, композиторам Данаре Мусахан и Азимбеку Джамбаеву.

В номинации «Народное творчество» лауреатами объявлены айтыскер Мейірбек Султанхан; артист, дирижер Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева Жарас Сатыбалдиев.

В номинации «Литература» отмечены поэт Жадыра Байбуланова, чьи стихи переведены на турецкий, азербайджанский, испанский и другие языки; победитель поэтических конкурсов, автор перевода ряда книг на казахский язык Бекзат Смагулов.

В номинации «Дизайн и изобразительное искусство» «Дарын» удостоены главный дизайнер, директор «ЖҮЗБАЙ ДИЗАЙН», президент Казахской ассоциации моды Айжан Жүзбай; скульптор Сырым Мүсіреп.

В номинации «Эстрада» премия вручена обладателю гран-при международного фестиваля «Славянский базар-2019» Адильхану Макину; солисту, конферансье «Қазақ концерт» Марату Айтімбаю.

На соискание премии могут номинироваться граждане Республики Казахстан в возрасте до 29 лет, являющиеся лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призерами и победителями спортивных соревнований республиканского и международного уровней, а также деятельность которых является инновационной и способствует развитию соответствующей отрасли и общества в целом. С 2017 года премия присуждается ежегодно. В 2018 году решен вопрос об увеличении размера премии в 3 раза, она составила 600 тыс. тенге по каждой номинации.

Отметим, что заявки кандидатов принимались с 16 мая по 10 августа 2019 года. Заявки рассматривались конкурсной комиссии, куда вошли известные деятели культуры и искусства, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента и общественные деятели.



















