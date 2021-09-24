Лауреатов городского этапа премии «Жомарт жүрек» наградили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице провели церемонию награждения лауреатов городского этапа премии «Жомарт жүрек». В этом году конкурс приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участие в церемонии награждения лауреатов премии приняли заместитель акима города Нур-Султана Асхат Оралов, представители общественных организаций, сотрудники государственных органов, а также меценаты и волонтеры.

«Премия «Жомарт жүрек», организованная в рамках программы «Рухани жаңғыру», стала одним из основных инструментов реализации социальных инициатив представителей бизнес-сообщества в республике, в том числе и в столице. Премия учреждена с целью поиска и поощрения неравнодушных людей, внесших значительный вклад в развитие благотворительной сферы в стране», - отметил Асхат Оралов, поблагодарив всех меценатов и поздравив победителей.

Стоит отметить, что премия «Жомарт жүрек» учреждена Министерством информации и общественного развития РК в рамках программы «Рухани жаңғыру» и проводится уже четвертый год подряд.

Лауреатов премии определили в нескольких номинациях.

Награду в номинации «Жыл ұйымы» вручили общественному благотворительному фонду «Нұр Әлем Қазақстан». На протяжении 12 лет фонд оказывает благотворительную помощь социально уязвимым слоям населения города Нур-Султана. При Фонде на постоянной основе работает социальный магазин для оказания помощи обратившимся в виде предметов первой необходимости. Во время пандемии Фонд присоединился к городскому штабу волонтеров по перевозке средств индивидуальной защиты и продуктов питания, обеспечил одеждой 3000 человек.

«Премия «Жомарт жүрек» - это уникальный проект, который позволяет показать настоящих героев Казахстана всей стране, как пример безвозмездной и милосердной деятельности. В данном проекте наш фонд участвовал как волонтерско-посредническая организация. Мы стараемся привлечь как можно больше людей к участию в благотворительности. Наш фонд работает на постоянной основе, мы оказываем материальную помощь людям, оказавшимся в критической сложной ситуации. В этом году наша помощь была оказана около 1000 семьям, которые воспитывают порядка 2,5 тысяч детей. Помощь оказана в виде продуктов питания, одежды, обуви, игрушек и т.д. Премия «Жомарт жүрек» - это очень важное поощрение и стимул для людей, которые способны творить добро бесплатно, зажигать сердца других людей», - отметила учредитель фонда «Нұр Әлем Қазақстан» Наталья Коновалова.

Лауреатом премии в номинацим «Жылдың үздік қамқоршысы» стала волонтер городского штаба волонтеров, спортивный тренер Меруерт Ескермес. В 2019 году она организовала собственное волонтерское движение и начала помогать детским домам и социально незащищенным слоям населения. Во время пандемии волонтер стала тренером, обучала детей с проблемами речи, занималась с ними спортом и помогала раздавать продуктовые корзины. За свою волонтерскую карьеру организовала более 200 акций.

Премии «Жыл тұлғасы» удостоен директор Многопрофильного медицинского центра акимата города Нур-Султана, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РК Мухтар Толеутаев. В больнице под его руководством с марта 2020 года по настоящее время лечат пациентов с диагнозом COVID-19.

«Сегодняшнее мероприятие является одним из проектов, реализуемых в рамках программы «Рухани жаңғыру», учрежденной Елбасы. В прошлом году, когда эпидемия охватила весь мир, мы вступили в жесткую борьбу. В сложной ситуации помогали волонтеры, другие жители нашего города. В прошлом году группа предпринимателей закрыла кредиты 85 медработникам нашего центра. Они попросили не озвучивать их имена. Были и рестораны, которые ежедневно и днем, и ночью обеспечивали медицинский персонал круглосуточным питанием. Иностранные компании в столице также не остались в стороне и помогали сотрудникам центра. Вместе сплотившись, у нас есть возможность пройти любые трудности. На момент вспышки эпидемии у нас работало более двух тысяч человек. За год и семь месяцев наш центр вылечил около 17 тысяч пациентов. Нельзя описать одним словом ту большую поддержку, оказанную медицинским работникам в столь трудное время. По поручению Главы государства тем, кто сражался на передовой, были выплачены значительные вознаграждения, которые начисляются и сейчас. Больницы оснащены соответствующим оборудованием. Считаю, что успех награжденных среди нас сотрудников - это заслуга всего коллектива в целом. В нашем центре более двух тысяч сотрудников, и каждый из них заслуживает этой награды», - прокомментировал Мухтар Толеутаев.

Меценатом года стал руководитель благотворительного фонда «Dauletten» Нурсултан Орынбеков. Фонд обеспечил продуктами питания 500 семей социально-уязвимых слоев населения столицы. В период пандемии добровольно участвовал в работе по доставке, распределению дыхательных аппаратов.

В номинации «Туған өлке» победителем названа столичный меценат, дизайнер, основатель направления NEO Qazaq Style Мансура Жакен. В целях поддержки неправительственных организаций, занимающихся социальными проектами, она вручила столичным НПО сертификаты на 17 авторских деревянных дверей общей стоимостью 4 млн. тенге.

Победителям проекта были вручены специальные призы и дипломы.

Отметим, церемония награждения проходила с соблюдением всех санитарных норм и требований карантина.