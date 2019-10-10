Новости
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2019 год стал Петер Хандке
10 Октября 2019 18:57
Поделиться:
СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Нобелевскую премию по литературе за 2019 год вручили австрийскому писателю Петеру Хандке «за важную работу, которая с помощью лингвистической изобретательности изучила периферию и специфику человеческого опыта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт премии.
Новости по темеОбъявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины
Нобелевская премия по литературе за 2018 год досталась польскому автору Ольге Токарчук «за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».
Ключевые слова: Наука,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент подписал Закон о сотрудничестве Казахстана с Европейской организацией по ядерным исследованиям
- Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
- Суть металла познавал душой
- Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины
- Астронавт NASA посетила Национальный космический центр Казахстана
- Состоялось заседание комиссии по присуждению госпремии в области науки
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047