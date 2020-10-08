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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала поэтесса Луиза Глюк

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Октября 2020, 18:07
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала поэтесса Луиза Глюк

СТОКГОЛЬМ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

Как отмечает комитет, премия присуждена писательнице за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

«Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия».

Постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм поговорил с Глюк по телефону и сообщил ей эту новость. «Она была удивлена и счастлива, несмотря на ранний час», - рассказал он.

Вручение награды состоится 10 декабря - в день смерти Нобеля. Обычно церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом. Но в этом году из-за пандемии коронавируса она состоится в формате онлайн.

Напомним, Нобелевской премии по медицине удостоены Харви Алтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс за открытие гепатита C. Нобелевскую премию по физике присудили за исследование черных дыр английскому физику Роджеру Пенроуз, немецкому астрофизику Райнхарду Генцель и американскому астроному Андреа Гез. Обладательницами премии в области химии стали Эммануэль Шарпантье, профессор отделения науки о патогенах им. Макса Планка в Германии, и Дженнифер А. Дудна из Калифорнийского университета, разработавшие инструмент для изменения генома.


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