Лауреатом международного театрального фестиваля стала актриса акмолинского театра

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Актриса акмолинского областного русского драматического театра Анна Бронникова стала лауреатом международного театрального онлайн-фестиваля «Театр. Территория единения» города Владимира. Анна была единственной участницей конкурса от Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В фестивале, прошедшем посредством онлайн-связи, приняли участие 22 моноспектакля из ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников были представители России, Молдовы, Косово, Азербайджана, Сербии, Израиля, Эстонии, США, Румынии, Польши, Болгарии, Монголии, Украины. Единственной представительницей Казахстана стала актриса акмолинского областного русского драматического театра Анна Бронникова. Девушка выступила с моноспектаклем «Письма к папеньке» в постановке режиссера Ольги Луцивой (художник Садыр Ниязакунов).

«Я смотрела много представленных на фестиваль работ в онлайн-режиме. Очень сильные, интересные и разные спектакли. Даже просто посмотреть – уже многое значит, а поучаствовать – уникальная возможность! Не всегда находятся время и деньги на поездку, но таких онлайн-фестивалей из-за сложной ситуации с карантином сейчас достаточно много. Здорово, что есть возможность хотя бы так получить оценку своей работе. Самое главное ведь не то, победил ты или нет, а то – как тебя приняли. На эти фестивали очень большой отбор. И если спектакль отобрали – это уже придает уверенность, что весь твой труд был не напрасен. А тем более, когда слышишь положительную оценку, это придает сил вдвойне!» - поделилась А. Бронникова.

В репертуаре акмолинского областного русского драматического театра на сегодняшний день «Письма к папеньке» - единственный моноспектакль.