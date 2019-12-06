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Лауреатами конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» стали  журналисты Казинформа

6 Декабря 2019 17:45
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Лауреатами конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» стали  журналисты Казинформа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев-центре состоялось награждение участников Международного творческого конкурса «Независимость Казахстана и Елбасы» среди работников средств массовой информации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Большая благодарность от нас, организаторов, всем журналистам Казахстана и зарубежным, которые активно откликнулись и приняли участие в конкурсе. Открываются новые имена в одной из самых значимых для общества творческих профессий. Работы отличаются глубиной понимания того, как развивается сейчас многонациональный Казахстан», – сказал директор Библиотеки Первого Президента РК - Елбасы, сопредседатель конкурсной комиссии Амерхан Рахимжанов, обращаясь к участникам мероприятия.

По его словам, с каждым годом растет уровень представляемых на конкурс журналистских работ, а их количество в этом году превысило 530.

Особенностью конкурса этого года является номинация «Лучшая публикация в зарубежных СМИ». В ней первое место занял Рустам Гасымов из газеты «Yenicag Ax-Новая эпоха», Азербайджан. Второе место – Гузаль Заитова из Турецкой радиотелекомпании в Казахстане, третье место заняла Наоки Мацумото из журнала «Kinzai Finantial Plan», Япония.

В номинации «Лучшая статья в газетах и журналах» победителем стал Хайрат Сатаев из ТОО «Атырау-Акпарат», второе место заняла Надежда Тулина из газеты «Прикаспийская коммуна», Атырау. На третьем месте Алишер Шаяхметов из газеты «Звезда Прииртышья», Павлодар.

В номинации «Лучший телевизионный материал» победил Дархан Абдыуахит, телеканал «Хабар», Нур-Султан. Второе место заняли Сауле Кумекбаева и Аян Омаркулов, ТРК Президента РК, Бекзат Искалиев, РТРК «Казахстан», Кызылорда. На третьем месте Болатбек Баянхан, РТРК «Казахстан» и Алимжан Исабай, Нур-Султан.

В номинации «Лучший радиоматериал» 1 место занял Нурмат Мансур, радио «Шалкар», Нур-Султан.

В номинации «Лучшая публикация в интернет-СМИ» первое место присуждено Арману Сулеймену, портал «История Казахстана», Нур-Султан. Второе место занял Руслан Габбасов, МИА «Казинформ», Нур-Султан, третье место – Махат Садык, МИА «Казинформ», Нур-Султан.

Лауреатам конкурса вручены денежные призы, нагрудные знаки и дипломы.

В рамках мероприятия выступили с музыкальными номерами артисты оперного и эстрадного искусства.

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Ключевые слова: СМИ, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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