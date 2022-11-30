Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет

30 Ноября 2022, 09:35
Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представительница Костанайской области мастер спорта РК Лаура Альмаганбетова признана чемпионкой Азии по вольной борьбе до 23 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.

«UWW направили уведомление на имя спортсменки о том, что её соперница с Индии нарушила антидопинговые правила во время Чемпионата Азии до 23 лет в Бишкеке. Таким образом Лаура получит золотую медаль чемпионата в весовой категории до 57 кг», - проинформировали в федерации.

Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling


Теги:
Новости по теме
Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу
Тунис - Франция, Польша - Аргентина – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу
США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022
Читайте также
Историческое событие произойдет на ЧМ-2022 по футболу
Тунис - Франция, Польша - Аргентина – время прямых трансляций матчей ЧМ-2022 по футболу
США выиграли битву с Ираном за выход в плей-офф ЧМ-2022
Казахстанский теннисист Евсеев вышел в 1/4 финала парного турнира в Португалии
Против кого сыграют казахстанцы в отборе Кубка Дэвиса
Матч Иран-США: почему сложно сосредоточиться только на футболе?
Казахстанские параспортсмены завоевали 54 медали на Всемирных играх
Обзор мундиаля. 29 ноября
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
3 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
4 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
5 Президент Казахстана провел встречу с капитанами бизнеса Франции

Лента новостей