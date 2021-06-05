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    11:56, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Латвийские селекционеры назвали новый сорт рододендрона «Qazaqstan»

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    РИГА. КАЗИНФОРМ - В рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости страны, на территории Посольства Казахстана в Риге в торжественной обстановке был высажен селекционный кустарник рододендрона «Qazaqstan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Новый сорт был выведен на опытно-селекционной станции (питомник) при Латвийском университете в парке рододендронов «Babite».

    На протяжении нескольких лет селекцией данного сорта рододендрона занимался основатель питомника, известный селекционер, академик Академии наук Латвии Рихард Кондратович (1932-2017).

    Директор парка «Babite» Кристапс Кунрадс и главный селекционер питомника Гунита Риекстыня передали Посольству сертификат, удостоверяющий регистрацию и название нового сорта рододендрона. Руководство питомника направило также заявку в Королевское садоводческое общество Великобритании на регистрацию и получение официального международного сертификата для сорта «Qazaqstan».

    В конце мая 2021 г. к юбилею независимости нашей страны в парке «Babite» был открыт казахстанский уголок, где были высажены первые кустарники нового сорта.

    Парк «Babite» имеет многолетнею историю и в настоящее время является единственной селекционной площадкой в странах Балтии по выращиванию этих величественных и красивых растений. Питомник был основан в 1980 году. На территории парка площадью 12 га в пригороде латвийской столицы произрастает самая большая коллекция рододендронов в Балтийском регионе – свыше 70 диких видов и более 330 селекционных сортов. Парк ежегодно посещают свыше 35 тысяч человек.


    Теги:
    30 лет Независимости Международная деятельность МИД РК Общество
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