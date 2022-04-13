Латвия поможет транзиту казахстанских грузов в Европу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О решениях логистических проблем, возникших в результате геополитической ситуации в Украине, рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Складывающаяся геополитическая напряженность влияет на глобальные цепочки поставок, порождает множество проблем, включая рост цен на сырье и товары, изменение транспортных коридоров в регионе. В целях решения проблемных вопросов, возникающих в экономике и бизнесе, Правительством создан оперативный штаб по антикризисным мерам. В рамках его заседаний были рассмотрены вопросы перевозки грузов в зарубежные страны. Что касается диверсификации транспортной логистики Казахстана, то для обеспечения бесперебойных перевозок грузов в Европу ведется работа по увеличению объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно проведенным расчетам, мощность морских портов, соединяющих Актау, Курык, Баку, Батуми, Поти, позволит пропускать в этом направлении порядка 7 млн тонн грузов.

«Также были проведены переговоры между транспортными ведомствами Казахстана и Латвии о транспортировке казахстанского груза, застрявшего на территории России, в Европу через порты Рига и Вентспилс. При этом латвийская сторона сообщила, что в дальнейшем ее порты будут принимать казахстанские транзитные грузы, пропускная способность которых находится на достаточно высоком уровне», - говорится в ответе.