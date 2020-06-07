Латинская Америка проигрывает битву с коронавирусом

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ – Подходит к концу еще одна неделя отчаянной борьбы с коронавирусом в Латинской Америке, и стоит отметить, что регион не совсем справляется с болезнью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Количество случаев коронавируса и смертность, связанная с ним, в регионе растут быстрее, чем где-либо в мире. В наиболее пострадавших от коронавируса странах пугающие цифры не показывают никаких признаков замедления. В Латинской Америке зарегистрировано почти 1,2 миллиона случаев заболевания коронавирусом и более 60 000 случаев смерти от него.

«Мы особенно обеспокоены Центральной и Южной Америкой, где во многих странах наблюдается ускорение эпидемии», - заявил в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ опасается, что Центральная и Южная Америка еще даже не достигли пикового уровеня пандемии, что означает, что число заболевших и умирающих людей будет скорее всего продолжать расти.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами в Латинской Америке оказались Бразилия, Мексика и Перу. На долю этих стран приходится 60% населения региона.

В Бразилии ситуация с коронавирусом достигла критической точки – в стране был зарегистрирован по крайней мере 645 771 случай коронавируса. От нового вируса скончались 35 026 человек.

Страна недавно стала второй в мире по числу зараженных COVID-19, уступив лишь США. Эксперты не отрицают, что множество случаев заражения в Бразилии даже не регистрируются. В исследовании, опубликованном на этой неделе Федеральным университетом Риу-Гранди-ду-Сул, говорится, что к 20 июня в Бразилии будет зарегистрировано 1 миллион случаев и 50 000 случаев смерти.

Agencia Brasil передает, что на этой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил ВОЗ тем, что страна выйдет из организации вслед за США. По его словам, Всемирная организация здравоохранения излишне идеологизированна и, что он не потерпит, чтобы Бразилии указывали извне, что нужно делать в области здравоохранения.

Сегодня утром Министерство здравоохранения Бразилии удалило все данные о вспышке коронавируса в стране за последние месяцы, сообщает BBC News. Министерство теперь будет публиковать данные о новых случаях заражения и статистике смертности лишь за последние 24 часа. Общие данные о количестве случаев COVID-19 оглашаться не будут.

По данным CNN, ситуация в Мексике не такая пугающая, как в Бразилии, хотя приятного тоже мало. Прошедшая неделя стала худшей для страны по количеству зарегистрированных случаев коронавируса, а также смертей от него. На этой неделе в стране впервые было зарегистрировано более 1 000 смертей за один день. Также, на протяжении трех дней подряд в стране было зафиксировано наибольшее количество новых случаев.

В Мексике уже зарегистрировано 110 026 случаев COVID-19 и 13 170 смертей от нового вируса. Несмотря на неутешительную статистику, власти Мексики собираются постепенно вернуть экономическую и социальную жизнь в стране «на рельсы».

Что касается Перу, то в стране было зафиксировано 187 400 случаев коронавируса. Это второй худший результат в регионе после Бразилии. Несмотря на это, власти Перу собираются последовать примеру Мексики и снять карантин. Экономика в стране вскоре вернется к жизни – откроются магазин, салоны красоты и так далее.

Стоит отметить, что в регионе есть страна, которой удалось выйти из битвы с коронавирусом победителем. И это Уругвай. В стране с населением в приблизительно 3,5 миллиона человек было зарегистрировано всего 834 случая заболевания коронавирусом. Первая смерть от нового вируса была зафиксирована в Уругвае 24 мая. Всего от вируса в стране скончались 23 человека.

Эксперты считают, что своевременное введение режима карантина, изолирование инфицированных, тестирование жителей и создание кризисного центра сыграли решающую роль в борьбе с новым вирусом в стране. Уругвай стал снимать карантинные ограничения еще в конце мая. 1 июня школьники вернулись за парты, бизнес и экономика постепенно возвращаются к «нормальной жизни».