Land Cruiser въехал в жилой дом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау Land Cruiser въехал в зал частного жилого дома. Известно об этом стало из социальных сетей, где очевидцы разместили фото и видео происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДП области факт подтвердили. Случилось это прошлой ночью на улице Казырета. За рулем внедорожника находился 19-летний водитель, который на скользкой дороге не справился с управлением. В результате Land Cruiser снес ограждение, проломил стену и въехал в зал, где в это время никого не было.

Как проинформировали в пресс-службе ДП, в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества с материальным ущербом.