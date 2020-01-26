Land Cruiser въехал в жилой дом в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау Land Cruiser въехал в зал частного жилого дома. Известно об этом стало из социальных сетей, где очевидцы разместили фото и видео происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДП области факт подтвердили. Случилось это прошлой ночью на улице Казырета. За рулем внедорожника находился 19-летний водитель, который на скользкой дороге не справился с управлением. В результате Land Cruiser снес ограждение, проломил стену и въехал в зал, где в это время никого не было.
Как проинформировали в пресс-службе ДП, в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее повреждение имущества с материальным ущербом.
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