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Lamborghini стоимостью свыше 200 тысяч долларов сгорел в центре Москвы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Августа 2023, 01:19
Lamborghini стоимостью свыше 200 тысяч долларов сгорел в центре Москвы Фото: vesti.ru

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Хилковом переулке в центре Москвы сгорела самая дорогая машина в городе - спорткар Lamborghini Aventador. Стоимость подобных авто начинается от 20 миллионов рублей (около 93 млн тенге, прим. ред.), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Vesti.ru.

Во время движения у автомобиля класса люкс загорелся моторный отсек. Водитель не сразу понял, что происходит. Владелец машины покинул салон и попытался самостоятельно справиться с огнем.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, то машина уже была охвачена огнем. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС России.


Огонь оставил от Lamborghini Aventador только синий капот и передние колеса. Автомобиль 2018 года выпуска поменял владельца совсем недавно – 15 июля. На машину устанавливается 6,5-литровый 12-цилинровый V-образный двигатель мощностью 741 лошадиная сила.

Дизайн самой успешной модели итальянской компании был разработан Фелиппо Перини. Всего до 2021 года было выпущено около 10 тысяч автомобилей.


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