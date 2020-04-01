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Lamborghini будет производить защитные экраны для лица и шить медицинские маски

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
1 Апреля 2020, 10:16
Lamborghini будет производить защитные экраны для лица и шить медицинские маски

БОЛОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Производитель автомобилей, Automobili Lamborghini, переоборудует часть подразделений своего производственного предприятия в Сант-Агата-Болоньезе для производства хирургических масок и защитных экранов для лица. Защитные средства будут переданы в больницу Сант-Орсола-Мальпиги (Sant’Orsola-Malpighi Hospital ) в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией Covid-19. Отделение медико-хирургических наук будет осуществлять надзор за проверкой медицинских изделий, изготовленных Lamborghini, до их доставки в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт компании.

Отдел обивки автомобилей компании будет выпускать тысячу масок в день. Отдел исследований и разработок будет производить с использованием 3D-принтеров 200 защитных медицинских экранов из поликарбоната в день.

Председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini Стефано Доменикали (Stefano Domenicali) заявил, что «во время такой чрезвычайной ситуации, как эта, мы чувствуем необходимость внести конкретный вклад». Компания решила поддержать больницу Сант'Орсола-Мальпиги.

В знак единства и поддержки всей нации, столкнувшейся с чрезвычайной ситуацией вызванной коронавирусом, каждый вечер Lamborghini освещает исторические здания штаб-квартиры компании в Сант-Агата-Болоньезе цветами итальянского флага.


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