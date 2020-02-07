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Lada Priora совершила лобовое столкновение с Камазом в Атырауской области
7 Февраля 2020 22:19
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области Lada Priora совершила лобовое столкновение с Камазом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на автотрассе сообщением Атырау-Актау. Водитель автомашины Lada Priora совершил лобовое столкновение с Камазом. Ведется досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП региона.
В результате аварии пострадали водитель Lada Priora и трое его пассажиров. Все они с различными травмами доставлены в областную больницу.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП,
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