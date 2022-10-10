ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Лабораторный модуль «Мэнтянь» для космической станции КНР завершил заправку топливом на космодроме Вэньчан китайской провинции Хайнань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Управления программы пилотируемых космических полетов Китая.

Ожидается, что второй лабораторный модуль «Мэнтянь» будет запущен в космос в октябре.

По данным агентства, модуль «Мэнтянь» предназначен для микрогравитационных, материаловедческих и гидрофизических проектов.

На космодроме Вэнтянь осуществлена сборка модуля «Мэнтянь» и проведены наземные тесты.

На стартовой площадке ведутся плановые работы перед отправкой модуля на орбиту. Запуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5В».

Как ранее сообщалось, первую лабораторию «Вэнтянь», предназначенную для биологических экспериментов, запустили в июле.

Завершение строительства первой китайской космической станции «Тяньгун» и ввод ее в эксплуатацию планируется завершить к концу текущего года.

Фото: cmse.gov.cn