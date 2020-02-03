Лабораторные исследования следует проводить только при наличии симптомов вирусной инфекции — главный санврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Айзат Молдагасимова сообщила, что нет необходимости проводить лабораторные исследования, если отсутствуют симптомы вирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тотально нет смысла проводить лабораторные исследования абсолютно всем. Как показывает статистика, у 99,9% всех болеющих людей, имеющих симптомы, выявлены ОРВИ, грипп различных штаммов, остальные – вирусы различного типа. Поэтому, обследовать всех смысла нет. Есть единственное золотое правило: для того чтобы обеспечить профилактику не только коронавирусной инфекции, но и в общем любого инфекционного вируса, в первую очередь это соблюдение личной гигиены», — разъяснила Айзат Молдагасимова.

Кроме того, главный санврач города призвала в целях профилактики, когда идет подъем уровня заболеваемости гриппа, избегать места массового скопления людей. И при необходимости надевать обычные маски, меняя их каждые 3 часа.

При возникновении таких симптомов, как лихорадка, озноб, боль в мышцах и суставах, кашель, одышка, стеснение в груди, затрудненное дыхание, обращаться к врачам или вызывать скорую помощь.

Вместе с тем Айзат Молдагасимова отметила, что если будет необходимость пройти профилактическое обследование, то это можно сделать в любой медицинской организации. Аналогичная ситуация со сдачей анализа крови.

«Сдать кровь у нас ни в одной организации не проблема. У нас даже лаборатории оснащены всем необходимым для проведения обследования», — отметила Айзат Молдагасимова.

Также на пресс-конференции рассказали, что в целях реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение оборудовать изоляторы не только в стационарах, но и во всех поликлиниках.

«Эта мера принята для того, чтобы максимально обеспечить профилактику коронавирусной инфекции и своевременно определить и выявить ее», — разъяснила она.

В целях профилактики распространения и предупреждения коронавируса рекомендуется:

- надевать маску и менять на новую каждые 2-3 часа;

- избегать посещения многолюдных мест, а также близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ;

- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения любых общественных мест, уделять особое внимание тщательному намыливанию и последующему полному осушению рук, после возвращения с улицы мыть руки и лицо с мылом, промывать нос изотоническим раствором соли;

- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;

- чаще проветривать помещения.

В случае наличия симптомов вирусных заболеваний:

- обратиться к врачу;

- минимизировать контакты с людьми;

- при вынужденном контакте обязательно использовать одноразовую маску, меняя ее на новую каждый час;

- при кашле или чихании обязательно прикрывать рот по возможности одноразовым платком;

- пользоваться только личной или одноразовой посудой;

- изолировать от домочадцев собственные предметы личной гигиены;

- проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.